Benvenuti all’ormai consueto appuntamento con la SmackDown preview, l’analisi di quello che c’è in programma e che potrebbe succedere nello show del venerdì della WWE, che con questa puntata arriva a metà del percorso che da Hell in a Cell porta al PPV successivo, Money in the Bank.

WWE SmackDown preview 09/07/2021

Per quanto riguarda il classico ladder match che mette in palio la valigetta da cui Money in the Bank trae il nome, lo show blu deve ancora esprimere due dei suoi quattro rappresentanti: chi si unirà a Big E e Kevin Owens?

Lo scopriremo stasera, quando Cesaro se la vedrà ancora una volta con Seth Rollins e Baron Corbin affronterà Shinsuke Nakamura, che gli ha sottratto per sempre la corona di Re dell’intera WWE. Si tratta di due incontri che potrebbero chiudere feud che si protraggono ormai da troppo tempo e in cui i face sembrano favoriti.

Atteso inoltre il ritorno del WWE Universal Champion Roman Reigns, che dopo averlo preso di mira due settimane fa nell’ultima puntata ha aggredito con violenza Jimmy Uso, che avrebbe voluto difendere l’onore del cugino e invece si è ritrovato intrappolato in una crossface modificata con un pezzo di ferro di una sedia.

Reigns tornerà sul ring per rispondere a Edge, che sarà il suo sfidante per il titolo a Money in the Bank e sostiene che il Tribal Chief abbia paura di lui. Oltre a questo, bisogna vedere anche come la WWE si comporterà con Jimmy Uso in seguito all’arresto di quest’ultimo per guida in stato di ubriachezza avvenuto in settimana, il terzo negli ultimi due anni.

Attenzione infine anche al Money in the Bank femminile: Sonya Deville ha annunciato per SmackDown Carmella e Zelina Vega come partecipanti, ed entrambe sono state sconfitte da una Liv Morgan ancora inspiegabilmente ignorata dalla commissioner dello show. Cosa succederà stasera?