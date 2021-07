La puntata di SmackDown che andrà in scena venerdì 16 luglio 2021 segnerà in qualche modo la storia della WWE. Per la prima volta dal 9 marzo 2020, infatti, la compagnia accoglierà nuovamente il pubblico dal vivo in un evento settimanale dopo lo stop dovuto alla pandemia da COVID-19.

SmackDown, la WWE annuncia due match per il ritorno del pubblico live

A distanza di ben 494 giorni dall’ultima volta la WWE ritroverà il suo Universe “live” nella suggestiva cornice della Houston Toyota Arena. L’occasione per lasciarsi idealmente alle spalle “l’incubo coronavirus” dopo i tentativi andati a buon fine di WrestleMania 37 e di guardare al futuro con ottimismo anche grazie a una campagna vaccinale che procede spedita.

Per celebrare l’evento la compagnia ha già annunciato due match molto importanti nel corso dell’ultima puntata: il 16 luglio 2021, a SmackDown, il pubblico presente all’arena potrà come quello a casa godersi due gustosi antipasti dell’imminente PPV Money in the Bank.

Nel primo la SmackDown Women’s Champion Bianca Belair difenderà la cintura contro Carmella, scelta dalla commissioner Sonya Deville come sostituta dell’infortunata Bayley. Il match è stato spostato dal PPV allo show, letteralmente anticipato, e potrebbe rappresentare il main event della serata.

Il secondo incontro annunciato vedrà invece scende in campo tutti i partecipanti maschili di SmackDown al tradizionale Money in the Bank Ladder Match: Big E, Shinsuke Nakamura, Kevin Owens e Seth Rollins si scontreranno in un Fatal 4-Way che promette spettacolo e che servirà ai quattro per scaldarsi in vista dell’incontro che mette in palio una valigetta capace di cambiare il corso di una carriera.