La WWE si prepara a Money in the Bank 2021, il PPV che potrebbe completamente stravolgere l’orizzonte della compagnia con i suoi due prestigiosi ladder match, uno maschile e uno femminile, che coinvolgono entrambi i roster e mettono in palio una valigetta pesantissima.

Al vincitore, infatti, spetta un’opportunità titolata da sfruttare in qualsiasi momento entro la prossima edizione di WrestleMania, per qualsiasi cintura e contro qualsiasi avversario anche non appartenente al proprio roster.

Un vero e proprio biglietto per la zona main event, dato che dei 24 wrestler che precedentemente hanno tentato l’incasso ben 20 sono riusciti nel loro intento. Una percentuale dell’83,3% che sale addirittura al 100% parlando del match femminile, in scena dal 2017 e che domenica registrerà la sua quarta edizione.

Le quattro partecipanti di RAW sono note da tempo: Alexa Bliss, Asuka, Naomi e Nikki Cross nelle nuove vesti di Nikki ASH. SmackDown invece ha seguito un altro percorso, rivelando una dopo l’altra nel corso delle ultime settimane le proprie partecipanti: per prima Carmella, quindi Zelina Vega, entrambe sconfitte da Liv Morgan che reclamava un posto nel match.

Alla fine l’ex membro della Riott Squad è stata accontentata dalla commissioner Sonya Deville, che contemporaneamente ha escluso Carmella. La “più bella donna in tutta la WWE” è stata infatti promossa a prima sfidante contro la campionessa Bianca Belair in seguito all’infortunio che terrà fuori Bayley per almeno 6 mesi.

Dei due posti ancora liberi per SmackDown, uno è stato assegnato poche ore fa via social network da Sonya Deville: spetterà a Natalya, metà delle WWE Women’s Tag Team Champions e riconosciuta all’unanimità come una delle migliori superstar femminili all’interno della compagnia.

With all the changes and challengers for #MITB and #Smackdown, I will be the one to establish some consistency for this Sunday and there is NO ONE more consistent than 1/2 of our @WWE Women’s Tag Team Champions… @natbynature. Nattie, welcome to the MITB Ladder Match! — Daddy Deville (@SonyaDevilleWWE) July 12, 2021

A soli 7 giorni di distanza da Money in the Bank 2021 è probabile che la quarta e ultima partecipante per SmackDown sarà annunciata venerdì, nel primo show dopo 18 mesi in cui la WWE accoglierà nuovamente il pubblico dal vivo. Alcune voci parlano di un possibile ritorno di Becky Lynch per l’occasione: sarà vero?