Come ogni lunedì ecco la nostra puntuale RAW preview, l’anteprima su quello che ci dobbiamo aspettare dallo show di punta della WWE che proprio la scorsa settimana ha registrato il record negativo di ascolti nella sua ventennale storia.

Lo show rosso deve assolutamente rialzare la testa, anche perché parliamo dell’ultimo episodio prima dell’appuntamento con Money in the Bank di domenica, il PPV che potrebbe cambiare gli orizzonti dell’intera WWE e a cui è fondamentale arrivare nel migliore dei modi.

WWE, Dolph Ziggler accusa: il suo merchandising non è in vendita

WWE RAW preview 12/07/2021

Per inseguire questo obiettivo il creative team ha messo giù una serie di incontri già annunciati dalla compagnia sui canali social e che dovrebbero rivelarsi molto interessanti. Tra questi un incontro titolato, quello valido per lo United States Championship in cui il campione Sheamus difenderà la cintura dall’assalto di Humberto Carrillo.

Promette di essere molto interessante anche la resa dei conti tra John Morrison e Ricochet, due degli atleti più spettacolari in WWE che si sfideranno in un Falls Count Anywhere match dopo le due recenti sfide che hanno registrato manovre al limite come pochi altri sanno fare nella compagnia.

https://twitter.com/WWE/status/1414343744892063744

WWE, aggiornamento sullo status di Daniel Bryan

Morrison e Ricochet prenderanno parte al Money in the Bank ladder match, anche se hanno poche speranze di vincerlo a differenza di Drew McIntyre, il grande favorito per la vittoria della valigetta. Lo scozzese però deve vedersela con Jinder Mahal, ex partner nella 3 Men Band.

Dopo essere stato sconfitto per squalifica in seguito all’intervento dei suoi nuovi aiutanti, il Modern Day Maharaja ha rubato la spada di famiglia di McIntyre. Come proseguirà la rivalità in vista di domenica?

WWE SmackDown, due grandi match per il ritorno del pubblico

Parlando del PPV, le 4 rappresentanti di RAW nel ladder match femminile – Alexa Bliss, Asuka, Naomi e Nikki Cross – si affronteranno in Fatal 4-Way match.

Domenica non avremo invece l’incontro per i titoli di coppia detenuti da AJ Styles & Omos: i Viking Raiders avranno la loro opportunità tra 7 giorni, ma stasera affronteranno i campioni in due incontri separati. Il Phenomenal One se la vedrà con Erik, mentre Omos debutterà da singolo contro Ivar.

WWE SmackDown, arrivano i rinforzi per la divisione femminile

Chiusura infine con il WWE Champion Bobby Lashley, che in attesa di vedersela con Kofi Kingston affronterà il partner di quest’ultimo, Xavier Woods, in un rematch (non titolato) dell’Hell in a Cell andato in scena due settimane fa e conclusosi con un violento pestaggio da parte dell’All Mighty Champion. Stavolta le cose andranno diversamente?