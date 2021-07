Se Kelsey Heather riuscirà in futuro a farsi strada fino a raggiungere la vetta nel mondo del wrestling oggi nessuno può saperlo, ma in un certo modo la ragazza, ex-cheerleader NBA degli Orlando Magic, è già entrata nella storia della disciplina.

Kelsey Heather, tutto in una notte: appare sia in AEW che in WWE

A distanza di 24 anni da “Ravishing” Rick Rude, che riuscì ad essere presente nella stessa sera nei programmi WWF e WCW, ai tempi protagoniste della “Monday Night War”, la Heather ha bissato l’impresa riuscendo incredibilmente a comparire negli show delle due più importanti major USA in un solo lunedì sera.

La storia è stata scritta lunedì 12 luglio 2021, notte in cui la wrestler indipendente, formatasi nella scuola di Tyler Breeze e Shawn Spears e presenza regolare nelle federazioni della Florida Coastal Championship Wrestling e American Combat Wrestling, è apparsa sia in WWE che in AEW.

In WWE è una presenza regolare da maggio, da quando cioè MVP ha allestito un entourage di belle donne per fare compagnia all’All Mighty Champion Bobby Lashley: era presente anche ieri sera, quando il campione si è infuriato e dopo aver mandato via Kelsey e le altre ragazze ha chiesto al suo mentore di tornare a fare le cose sul serio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kelsey Heather 💋 (@kelseyhheather)

Nel frattempo però è apparsa anche a AEW Dark: Elevation, finendo con l’essere sconfitta in meno di due minuti da Layla Hirsch in uno squash match registrato mercoledì scorso durante la puntata speciale di Dynamite denominata Road Rager.

https://twitter.com/KelseyHHeather/status/1413997981477572611

Come detto, è impossibile provare a fare previsioni sul suo futuro. Ma certo Kelsey Heather, prima wrestler capace di apparire contemporaneamente negli show WWE e AEW, è già entrata per sempre nella storia della disciplina.