Martedì su Contrataque significa anche NXT preview: andiamo ad analizzare insieme la card del prossimo show black & gold, le trame che ci hanno condotto fino a qui e le possibili conseguenze di una serata che potrebbe cambiare i contorni del brand.

WWE NXT preview 13/07/2021

Proprio così, perché la puntata di NXT di stasera per prima registrerà gli effetti di quanto accaduto una settimana fa a The Great American Bash: anche se niente è stato annunciato in merito, è molto probabile che almeno un segmento riguarderà LA Knight e Adam Cole.

Il primo ha sconfitto Cameron Grimes, difendendo il Million Dollar Championship e assicurandosi i servigi dell’avversario come maggiordomo, il secondo si è liberato di Kyle O’Reilly e adesso vuole puntare nuovamente all’NXT Championship.

Il titolo sarà on the line, stasera, in un incontro che promette spettacolo tra il campione Karrion Kross e lo sfidante Johnny Gargano: arbitro speciale della contesa Samoa Joe, tornato a NXT per aiutare il GM William Regal e pronto a farsi rispettare con le buone e con le cattive.

Attenzione anche all’NXT Breakout Tournament, che in passato ha lanciato stelle di grande spessore all’interno del brand e che anche quest’anno promette spettacolo. Ad aprire le danze nel torneo tra rookie saranno Ikemen Jiro e Duke Hudson, chi accederà alle semifinali?

Possibile anche la presenza delle nuove campionesse di coppia Io Shirai & Zoey Stark, così come la possibilità di nuovi sviluppi nella storyline che riguarda Indi Hartwell e Dexter Lumis. Questo e molto altro nella puntata di NXT di stasera.