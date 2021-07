Il RAW report che state per leggere in qualche modo scrive, in piccola parte, la storia della WWE. Racconterà infatti quanto successo nello show di lunedì 12 luglio 2021, l’ultimo da parte della compagnia nel Thunderdome prima di riprendere gli show live dopo oltre un anno e mezzo.

Un anno e mezzo in cui il mondo ha dovuto affrontare la pandemia da COVID-19, che ha cambiato le nostre vite e che ancora non è stata debellata. È importante però guardare al futuro con speranza, ed è quello che farà anche il WWE Universe, in attesa del ritorno a una normalità che forse troppo spesso abbiamo dato per scontata.

WWE RAW report 12/07/2021

Xavier Woods batte Bobby Lashley, colpevole di aver evidentemente sottovalutato l’avversario, via roll-up

Jinder Mahal vuole scusarsi del furto della spada di Drew McIntyre, ma poi gli mostra l’oggetto rotto. Lo scozzese, in collegamento dal parcheggio, risponde che era una replica, mentre la moto dell’indiano non lo è…e la distrugge!

Nikki ASH supera Alexa Bliss, Naomi e Asuka con un roll-up su quest’ultima in un Fatal 4-Way

Ivar sconfigge AJ Styles

Omos batte Erik

Nel backstage il New Day ringrazia MVP per aver rammollito Bobby Lashley con donne e champagne

Sheamus difende lo US Championship stendendo Humberto Carrillo con un Brogue Kick dopo averlo precedentemente aggredito nel backstage

Nel post match Sheamus vuole infierire ma viene interrotto da Damian Priest: nuovo sfidante all’orizzonte per il Celtic Warrior?

Ricochet supera John Morrison in uno spettacolare Falls Count Anywhere match

