Fyter Fest torna in AEW con due notti che andranno in onda al posto di Dynamite il 14 e 21 luglio. Tantissima carne al fuoco: Jon Moxley se la vedrà con Karl Anderson per l’IWGP US Championship, il Team Taz dovrà risolvere gli screzi tra Ricky Starks e Brian Cage, Chris Jericho vuole sfidare MJF e Hangman Page intende fare lo stesso con l’AEW World Champion Kenny Omega. Nel main event della Night 1 avremo inoltre il primo Coffin Match nella storia della compagnia tra Darby Allin e Ethan Page.

AEW Dynamite report 14/07/2021: Fyter Fest – Night 1

Jon Moxley sconfigge Karl Anderson via Paradigm Shift e si conferma IWGP US Champion, subito dopo riceve la sfida di Lance Archer

Ricky Starks è il nuovo FTW Champion dopo aver sconfitto Brian Cage con l’intervento decisivo di Powerhouse Hobbs e Hook

Duro confronto che sfocia in rissa tra Cody Rhodes e Malakai Black, con i due che vengono fermati a fatica dalla security

Confronto tra Hangman Page, spalleggiato dal Dark Order, e l’Elite di Kenny Omega: avremo un 5 VS 5 Elimination Match, in palio title shot per i titoli di coppia e massimo

Chris Jericho viene assalito da MJF e Shawn Spears: quest’ultimo sarà il suo primo avversario tra 7 giorni e potrà utilizzare le sedie a differenza del Demo-God

Christian Cage sconfigge Matt Hardy via Killswitch

Sammy Guevara supera Wheeler Yuta

Yuka Sakazaki sconfigge Penelope Ford

Darby Allin sconfigge Ethan Page nel primo Coffin Match nella storia della AEW connettendo alla fine con una sorta di dropkick accompagnato dallo skateboard

