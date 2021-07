La carriera di Daniel Bryan non si è conclusa con l’incontro perso contro Roman Reigns a SmackDown, il Title VS Career match che ha rappresentato l’ultima volta che il wrestler di Aberdeen è stato visto in tv. Si trattava ovviamente di una storyline volta ad accompagnare la sua uscita di scena, che comunque è stata temporanea e non definitiva.

Daniel Bryan non tornerà sul ring a breve

Bryan ha ancora molto da dare, e da chiedere, al mondo del professional wrestling. Per questo un suo ritorno sul ring è scontato, anche se non è ancora chiaro se questo avverrà in WWE, la federazione dove si è fatto conoscere al grande pubblico e ha scritto la storia con lo Yes Movement, o in quella AEW dove lo aspetterebbero tanti match inediti e un ruolo di primissimo piano.

Se non è chiaro dove Daniel Bryan tornerà a lottare, quello che sembra certo è che questo potrebbe non avvenire fino al 2022: il wrestler era stato chiaro in un’intervista concessa a suo tempo a TALKsport, affermando di voler passare un po’ di tempo con la famiglia.

Un concetto ribadito ieri da Bryan Alvarez del Wrestling Observer, che ha rivelato di come il wrestler abbia chiesto agli sviluppatori del nuovo capitolo di WWE 2K di non inserirlo nel gioco in uscita in autunno perché non è detto che farà parte della compagnia.

Il noto insider ha inoltre pesato le due possibili destinazioni del fu American Dragon: in WWE potrebbe chiudere alla grande la carriera, soprattutto se decollerà la collaborazione con la NJPW, mentre in AEW certo avrebbe più stimoli e potrebbe godere di un calendario più riposante negli ultimi anni di attività.

Comunque vada una cosa è certa: Daniel Bryan non ha alcuna fretta di tornare, e mentre sfoglia la margherita si gode la sua splendida famiglia.