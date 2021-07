Slammiversary 2021, storico appuntamento annuale di Impact, fa parte del lungo weekend con cui il mondo del wrestling USA saluta il ritorno del pubblico dal vivo grazie alla straordinaria campagna vaccinale che ha messo all’angolo il COVID-19.

Un weekend che comincia stasera con SmackDown e che sarà concluso da altri due show WWE, Money in the Bank 2021 questa domenica e il successivo episodio di Monday Night RAW. Nel mezzo, sabato 17 luglio, ecco appunto Slammiversary 2021, che propone al solito una card ricchissima e piena di spunti d’interesse.

Slammiversary 2021, la card del PPV di Impact Wrestling

Il main event vedrà l’Impact World Championship in palio tra il campione – e stella AEW – Kenny Omega e lo sfidante Sami Callihan in un No DQ match che si preannuncia brutale e senza esclusione di colpi.

Come di consueto tutte le cinture comunque saranno in palio: i titoli di coppia maschili e femminili, detenuti rispettivamente dai Violent By Design e dalle Fire ‘N’ Flava, e l’X-Division Championship in possesso di Josh Barnett, che dovrà difenderlo nel tradizionale Ultimate X match a 6 uomini.

L’evento andrà in scena negli Skyways Studios di Nashville, Tennessee, e segnerà il ritorno del pubblico pagante per Impact Wrestling dopo la lunghissima pausa cominciata addirittura il 7 marzo 2020. Un periodo in cui la fu TNA è riuscita lentamente a ricostruirsi dopo un periodo buio anche grazie alla collaborazione con la AEW.

Ecco di seguito la card completa dell’evento, che a causa del fuso orario andrà in onda in Italia alle 2.00 di notte di domenica 18 luglio 2021.

