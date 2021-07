Money in the Bank 2021 è ormai alle porte e la WWE ha finalmente completato la lista delle partecipanti all’edizione femminile del caratteristico ladder match da cui il PPV prende il nome e che assegna l’ambita valigetta contenente una title shot da utilizzare in qualsiasi momento entro WrestleMania.

Money in the Bank femminile, l’ultima partecipante è Tamina

Il pubblico aspettava la puntata di stasera di SmackDown in trepidante attesa: lo show blu infatti non aveva ancora annunciato l’ultima partecipante dopo Zelina Vega, Liv Morgan e Natalya. L’ultimo nome iscritto all’incontro è infatti la partner di quest’ultima, Tamina, che con la canadese detiene i titoli di coppia femminili ma rappresenta comunque una scelta che ha deluso i fan.

The field for the #MITB Ladder Match is now set! WWE Women’s Tag Team Champion @TaminaSnuka will take part in the action this Sunday! 👉 https://t.co/2c4ZQANWpm pic.twitter.com/xsaV4BmUri — WWE (@WWE) July 15, 2021

Nei giorni scorsi, infatti, le opzioni che sembravano essere sul tavolo erano senza dubbio più intriganti. Si era parlato del possibile ritorno in azione di Sonya Deville, ormai da tempo assistente del commissioner Adam Pearce, e questo per molti era addirittura un piano di riserva rispetto a quello principale.

Per molti insider, infatti, la WWE avrebbe scelto la puntata di SmackDown che saluterà il ritorno del pubblico live e la fine della Thunderdome Era dopo oltre un anno e mezzo per annunciare un grande ritorno: Sasha Banks, assente da WrestleMania, o addirittura Becky Lynch che ha invece salutato la compagnia addirittura un anno fa.

La scelta di Tamina è stata così davvero deludente, pur con tutto il rispetto dovuto alla wrestler figlia del leggendario Jimmy Snuka. Forse anche per questo motivo la WWE ha deciso di annunciare la sua presenza via social, senza aspettare la messa in onda di una puntata di SmackDown che resta comunque attesissima ma che certo ha perso un possibile motivo di grande interesse.