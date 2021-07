Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio 2021 andrà in scena l’annuale edizione di Money in the Bank, caratteristico PPV della WWE che oltre a proporre una card ricchissima prevede la messa in scena di un match diventato ormai iconico e tra i più attesi tra i fan.

Parliamo infatti del Money in the Bank Ladder Match, che mette in palio una valigetta (una per la divisione maschile e una per quella femminile) contenente una title shot per un titolo a scelta che è possibile utilizzare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo entro la successiva edizione di WrestleMania.

Un oggetto decisamente ambito, che ha cambiato la carriera di molti wrestler e che viene conteso da 8 partecipanti alla volta, divisi equamente tra i roster di RAW e SmackDown.

Non si tratta comunque dell’unico incontro degno di nota in programma in una card ricchissima, che vedrà anche Bobby Lashley e Roman Reigns, i due massimi campioni WWE, difendere le cinture rispettivamente contro Kofi Kingston e Edge.

Money in the Bank 2021, la card dell’evento

WWE RAW Tag Team Championship/Tag Team Match:

AJ Styles & Omos (C) VS The Viking Raiders

WWE SmackDown Tag Team Championship/Tag Team Match:

Rey & Dominik Mysterio (C) VS The Usos

RAW Women’s Championship/Single Match:

Rhea Ripley (C) VS Charlotte Flair

Money in the Bank Ladder Match:

Alexa Bliss VS Asuka VS Naomi VS Nikki ASH VS Tamina VS Natalya VS Liv Morgan VS Zelina Vega

Money in the Bank Ladder Match:

Big E VS Kevin Owens VS Seth Rollins VS Shinsuke Nakamura VS Ricochet VS John Morrison VS Drew McIntyre VS Riddle

WWE Championship/Single Match:

Bobby Lashley (C) VS Kofi Kingston

WWE Universal Championship/Single Match:

Roman Reigns (C) VS Edge

Money in the Bank: orario e come vederlo in tv e streaming

Money in the Bank 2021 andrà in scena nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio alle ore 2.00.

Per seguire l’evento in diretta – o eventualmente goderselo con calma in differita – i fan americani potranno sottoscrivere l’abbonamento alla piattaforma Peacock che di recente ha acquistato i diritti del WWE Network.

WWE Network che resta invece disponibile per tutti gli appassionati europei, che possono abbonarsi al costo di 9,99 $ al mese e oltre ai PPV avranno così a disposizione numerosi programmi originali e l’archivio completo di tutti i PPV della storia targati WWE, ECW e WCW.

Nella mattinata di lunedì 19 luglio troverete comunque come di consueto la nostra cronaca dell’evento qui sul sito.