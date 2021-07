SmackDown report da ricordare: la WWE dopo un anno e mezzo di stop a causa della pandemia da COVID-19 chiude la Thunderdome Era e riaccoglie il pubblico dal vivo nello show di venerdì 16 luglio 2021 a Houston, Texas, che apre il lungo weekend che porterà a Money in the Bank.

Grandissima emozione, riassunta perfettamente dal solito magistrale video con cui la WWE celebra l’evento, quindi dopo un saluto di Mr. McMahon spazio all’Universal Champion Roman Reigns, the Head of the Table, che domenica affronterà in un single match per il titolo la Rated-R Superstar Edge!

La WWE completa il Money in the Bank femminile

E lo show si apre subito con un attesissimo 6-Men Tag Team match! Edge insieme ai Mysterios affronta Roman Reigns e gli Usos!

WWE SmackDown report 16/07/2021

Roman Reigns & The Usos sconfiggono Edge & The Mysterios con un roll-up di Jey su Rey. Nel post match i samoani provano a infierire ma Reigns viene prima steso da Edge e poi ancora una volta imprigionato nella Crossface con un pezzo di sedia. La Rated-R Superstar chiude dominando!

Confronto tra Edge e Seth Rollins nel backstage con quest’ultimo che dice che tiferà per il canadese domenica, così potrà incassare il Money in the Bank sull’uomo che ha reso questo match famoso

Sami Zayn sul ring parla di cospirazione e di come almeno il pubblico sia dalla sua parte e abbia capito come è stato perseguitato per poi prendersela con lo stesso che lo fischia. MA VIENE INTERROTTO DA FINN BALOR! L’irlandese è tornato a SmackDown! E senza dire niente affonda Zayn con il Coupe de Grace

Shotzi & Nox sconfiggono Tamina & Natalya, distratte da una rissa a bordo ring tra Zelina Vega e Liv Morgan che alla fine chiude trionfante

Bianca Belair supera Carmella via KOD e conserva lo SmackDown Women’s Championship

Cesaro sconfigge Otis per squalifica dopo l’intervento di Gable, quindi viene messo KO dai due dell’Alpha Team

