La puntata di SmackDown andata in scena a Houston venerdì 16 luglio 2021 ha segnato il ritorno del WWE Universe dal vivo dopo oltre un anno e mezzo di restrizioni dovute alla pandemia da COVID-19 e il ritorno alla normalità dopo la Thunderdome Era.

Un episodio storico, che ha aperto l’inizio di un lungo weekend di wrestling con il pubblico live che si concluderà lunedì con RAW e che comprenderà anche Money in the Bank domenica oltre a Slammiversary 2021 di Impact Wrestling.

La WWE completa il Money in the Bank femminile

A SmackDown è tornato Shane Thorne

Al termine dello show, che televisivamente parlando si è concluso con la vittoria di Seth Rollins nel Fatal 4-Way a cui prendevano parte i quattro rappresentanti di SmackDown all’imminente Money in the Bank Ladder Match, la WWE ha voluto omaggiare il pubblico presente con un match a telecamere spente.

Si è trattato di una Battle Royal che ha coinvolto numerosi atleti dello show blu e che è stata vinta da Big E, capace di eliminare per ultimo Apollo Crews e quindi di prendersi una rivincita dopo essere stato vittima del pin di Rollins nel main event a telecamere accese. All’incontro ha preso parte anche Shane Thorne, ex membro della Retribution noto come Slapjack e fermo ormai da diversi mesi.

Thorne e Mia Yim, che nella stable guidata da Mustafa Ali era nota come Reckoning, sono i due ex membri della Retribution che dopo lo scioglimento del gruppo sono stati draftati a SmackDown. Fermi per mesi, sono recentemente tornati in possesso dei loro nomi originali ma devono ancora tornare a lottare in tv.

Il pubblico presente ha notato che Thorne, australiano classe 1985, ha lottato come face, prendendo parte a fine match al festeggiamento sul ring dei beniamini della folla che si congratulavano con Big E. Questo naturalmente non vuol dire nulla in prospettiva, dato che quello che accade a telecamere spente non viene ripreso dagli show televisivi, ma può comunque rappresentare per lui un nuovo inizio.