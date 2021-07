John Cena è tornato in WWE e ha deciso di farlo al termine di Money in the Bank. Dopo aver interrotto Roman Reigns, reduce dal violento duello con Edge vinto grazie all’intervento di Seth Rollins, il wrestler bostoniano lo ha apertamente sfidato con il suo caratteristico gesto del “You Can’t See Me”.

Si era parlato a lungo della possibilità di una sfida tra Cena e Reigns in quel di SummerSlam, prossimo appuntamento in PPV della WWE, e questa possibilità sembra destinata a diventare realtà dopo la sorprendente conclusione di Money in the Bank: il leader della Cenation è tornato e continuerà ad apparire nei programmi della compagnia almeno fino a fine agosto.

WWE o AEW? Daniel Bryan non ha fretta di tornare sul ring

Non si tratta dunque di un ritorno “one night only”, né di una presenza limitata al solo PPV: John Cena sarà presente regolarmente nei prossimi show della compagnia già a partire da stasera, quando aprirà la puntata di RAW post-Money in the Bank per raccontare i motivi del suo ritorno e i suoi piani futuri.

Questi saranno sicuramente a breve-medio termine, dato che il 16 volte campione del mondo non ha abbandonato la carriera di attore e a fine agosto sarà appunto impegnato nelle riprese di un nuovo lavoro. Fino ad allora però si dedicherà esclusivamente al wrestling, garantendo la sua presenza in tutti gli show.

Kelsey Heather nella storia: nella stessa notte appare in AEW e WWE!

Questo gli consentirà di aprire RAW stasera e di essere anche a SmackDown venerdì, dove molto probabilmente accenderà la miccia che dovrebbe portarlo alla sfida con Roman Reigns a SummerSlam. In quanto free agent il wrestler di Boston è libero di muoversi tra i due brand, e non è escluso che in uno degli show che porteranno al PPV non possa tornare sul ring a più di due anni e mezzo di distanza dall’ultimo match “vero” lottato proprio a RAW.

“I certainly wanted to come out here to let all you know that I’M BACK.”

After WWE #MITB went off the air, @JohnCena shared a message with the sold-out crowd at @DickiesArena in Fort Worth! pic.twitter.com/m36ni2DGcQ

— WWE Network (@WWENetwork) July 19, 2021