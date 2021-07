Kofi Kingston sfida Bobby Lashley, Edge avrà finalmente il suo match uno contro uno con Roman Reigns. In più i due iconici match con in palio una valigetta che vale quasi quanto un titolo massimo. Come sarà andata una delle notti più attese dell’anno in WWE? Scopriamolo insieme con il nostro Money in the Bank 2021 report!

Nel KickOff gli Usos hanno sconfitto i Mysterio conquistando gli SmackDown Tag Team Championship: la tribù di Roman Reigns adesso ha tutti i titoli, ma l’Head of the Table riuscirà a difendere il suo Universal Championship contro Edge?

WWE Money in the Bank 2021 report 18/07/2021

Nikki A.S.H. sconfigge Alexa Bliss, Asuka, Liv Morgan, Naomi, Natalya, Tamina e Zelina Vega conquistando la valigetta del Money in the Bank femminile

Omos & AJ Styles battono i Viking Raiders e conservano gli SmackDown Tag Team Championship

Bobby Lashley annienta Kofi Kingston dominando il match dall’inizio alla fine e difende il WWE Championship chiudendo con 3 Dominator consecutive e la Hurt Lock

Charlotte Flair batte Rhea Ripley via Figure-8 e conquista il RAW Women’s Championship

Big E sconfigge Ricochet, John Morrison, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Drew McIntyre, Kevin Owens e Riddle e conquista la valigetta del Money in the Bank maschile

A un passo dalla vittoria Drew McIntyre viene aggredito e trascinato via da Jinder Mahal e i suoi aiutanti

