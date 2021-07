CM Punk viene ancora oggi considerato uno dei più grandi wrestler degli ultimi vent’anni, una superstar unica che ha lasciato il segno in WWE dopo averlo fatto in tutte le compagnie in cui ha lottato e un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di appassionati.

A distanza di oltre 7 anni dalla sua ultima apparizione – la Royal Rumble andata in scena il 26 gennaio 2014 – la notizia è che CM Punk sarebbe pronto a tornare a calcare i ring di wrestling per dimostrare al mondo di meritare ancora il soprannome di “Best in the World”. E secondo il rinomato podcast Fightful potrebbe farlo in AEW.

AEW-CM Punk: contatto

Come riportato da CageSideSeats, infatti, Fightful ha affermato di avere avuto conferme circa un dialogo in corso tra CM Punk e Tony Khan, anche se in modo indiretto. Le fonti infatti parlano semplicemente di un ritorno dello Straight Edge Saviour, indicando la AEW semplicemente come “la destinazione più probabile”.

Il mondo del wrestling è recentemente ripartito dopo la pandemia, e con la necessità di riempire gli stadi sono tornati d’attualità tanti grandi nomi. La WWE, che ha già riabbracciato lunedì John Cena e Goldberg, potrebbe certo garantire a CM Punk la “camionata di soldi” che lo stesso aveva detto che ci sarebbero voluti per riportarlo sul ring. Ma non è così semplice.

Per prima cosa Punk e la compagnia di Stamford si sono lasciati non nel migliore dei modi dopo la tumultuosa partecipazione del primo al programma “WWE Backstage”. In secondo luogo il wrestler di Chicago si sentirebbe molto più a proprio agio con la AEW per poter esprimere la propria libertà creativa, lo stesso motivo che del resto ha spinto a Jacksonville recentemente anche Malakai Black.

Dobbiamo aspettarci CM Punk in AEW a breve allora? Fightful sottolinea che per adesso si tratta soltanto di voci, e che soprattutto nel caso del wrestler in questione la verità sarà “reale” solo quando la potremo vedere con i nostri occhi. Resta il fatto che mai come adesso si parla di un ritorno del Best in the World su un ring. Se sono rose…