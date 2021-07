La notizia è di quelle che se confermata potrebbe sconvolgere il panorama del wrestling mondiale per come lo conosciamo, e pur se da prendere con le molle sembra davvero veritiera: Daniel Bryan avrebbe firmato un accordo con la All Elite Wrestling.

Daniel Bryan ha davvero firmato con la AEW?

Proprio così: il giorno successivo alle voci sempre più insistenti che vogliono la AEW vicina alla firma con CM Punk, la compagnia di Jacksonville sembra non avere intenzione di fermarsi è avrebbe stretto un accordo ancora non ufficiale “ma certo al 100%” con Daniel Bryan aka Bryan Danielson, che insieme al “Best in the World” viene considerato il più importante free agent in circolazione.

A dare la notizia per primo Cassidy Haynes di BodySlam, che afferma in un articolo che ha fatto subito il giro del mondo di aver avuto conferme sul fatto che l’American Dragon ripartirà dalla AEW. Per l’accordo nero su bianco siamo ai dettagli, ma le parti avrebbero già trovato l’intesa. E la mancanza di piani sul merchandising da parte della WWE per l’atleta di Washington sarebbe un’ulteriore conferma in merito.

Daniel Bryan ha lasciato la WWE poco dopo WrestleMania, sconfitto da Roman Reigns in un title VS career match, e avrebbe optato per la AEW a causa dei vari benefit richiesti e accettati da Tony Khan. Questi includono un calendario ridotto, libertà creativa e la possibilità di lottare in Giappone.

Esisterebbero al momento anche dei piani provvisori per il suo debutto, che potrebbe avvenire a fine settembre ma anche essere anticipato dopo questa fuga di notizie. Alcuni insider dicono che al momento Bryan sarebbe già in viaggio per Jacksonville per mettere nero su bianco, per cui possiamo aspettarci notizie in merito in qualsiasi momento.