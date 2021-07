Nella prima notte di Fyter Fest abbiamo avuto lo spettacolo di Darby Allin vincitore del primo Coffin Match in AEW su Ethan Page, nella seconda assisteremo all’inizio del percorso di Chris Jericho per affrontare MJF e avremo il titolo femminile e l’IWGP US Championship in palio! Questo e altro nel nostro report!

AEW Dynamite report 21/07/2021: Fyter Fest – Night 2

Chris Jericho sconfigge via Judas Effect Shawn Spears nel First Labour of Jericho, un match in cui l’avversario poteva utilizzare le sedie, e avanza alla “seconda fatica”: tra 7 giorni dovrà affrontare in un No DQ match la leggenda hardcore Nick Gage!!!

Doc Gallows supera Frankie Kazarian grazie alla distrazione di Karl Anderson. Nel post match Kenny Omega, Don Callis e i Good Brothers vogliono infierire ma vengono interrotti da Hangman Page. Scatta la rissa e il Dark Order interviene per aiutare il Cowboy!

Darby Allin sconfigge Wheeler Yuta via Coffin Drop

AEW, CM Punk non è un sogno impossibile

Britt Baker DMD sottomette Nyla Rose via Lockjaw e si conferma AEW Women’s Champion

Tony Schiavone intervista Andrade El Idolo, che si presenta accompagnato dal suo nuovo consulente Chavo Guerrero. Arriva sulla scena anche il Death Triangle che rifiuta la sua proposta di unirsi a lui in quanto “latinos”: gli arbitri evitano uno scontro sul ring, Andrade se ne va sorridendo

Orange Cassidy supera The Blade e poi lo mette KO con un Superman Punch con il tirapugni sottratto all’avversario

WWE o AEW? Daniel Bryan non ha fretta di tornare sul ring