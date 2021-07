Il Milan, tra le grandi della Serie A, è la formazione più attiva finora nel calciomercato. Sono stati ben sei i colpi conclusi dalla dirigenza rossonera. Un esborso che ha superato i 60 milioni di euro complessivi e ancora non sembra essere finita. Dopo il secondo posto dello scorso anno, il Diavolo vuole provare a fare ancora meglio, la campagna acquisti finora si è rivelata di altissimo livello.

Un mercato che ha già regalato diverse novità che fanno ben sperare i tifosi, malgrado gli addii di “Gigio” Donnarumma e Hakan Çalhanoğlu. Quotazioni, dunque, in netta risalita per i rossoneri in vista della prossima stagione. Osservando infatti le quote scudetto della Serie A 2021-2022 dei principali bookmakers, come ad esempio quelle del portale di sisal, si scopre come il Milan è considerato nel quartetto delle favorite per il campionato che partirà il 22 agosto. Davanti a tutti troviamo la Juventus di Allegri a 2.25 e l’Inter di Inzaghi a 2.75. Seguono l’Atalanta di Gasperini a 6.50 e proprio il Milan di Pioli a 10.00. Dopo il ritorno in Champions League, potrà essere l’anno giusto per la conquista del tricolore?

Il Milan non si ferma più

Il motivo di tanto ottimismo è da ricercarsi nel bel mercato dei rossoneri. Finora sono stati spesi più di 60 milioni: Tomori (28 milioni), Maignan (16 milioni), Tonali (10 milioni), Ballo-Touré (4 milioni), Brahim Diaz (3 milioni) e Giroud (2 milioni).

Diversi acquisti già definiti ma le novità in casa Milan non si fermeranno qui. Il club è infatti alla ricerca di un trequartista, individuato nel brasiliano Kaio Jorge. Classe 2002, contratto in scadenza ed offerta già pervenuta presso la dirigenza del Santos: 6 milioni di euro. La richiesta è però di 10 milioni. Se l’affare non dovesse andare in porto, sarebbero diversi i giocatori tenuti sotto stretta osservazione dai rossoneri: Ziyech, Sabitzer, Vlasic e Isco.

Negli altri settori del campo, si punta sempre su Bakayoko del Chelsea e Kamara del Marsiglia. Per la difesa l’obiettivo è Dalot, considerato l’ideale sostituto di Calabria. Nel frattempo, Paolo Maldini sta lavorando anche sui rinnovi, primo fra tutti quello del centrocampista Franck Kessié, il cui contratto è in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Le parti sembrano vicine all’accordo. Il giocatore percepisce 2,2 milioni di euro all’anno, lui ora ne vorrebbe 6. Il Milan ha offerto un quinquennale da 5 milioni a stagione. La differenza non è molta, alla fine l’intesa dovrebbe essere raggiunta.

