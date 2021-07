CM Punk è con Daniel Bryan l’argomento della settimana nel mondo del wrestling: i nomi dei due, dati per vicini alla firma con la AEW di Tony Khan, hanno addirittura oscurato il ritorno negli show WWE di due leggende come John Cena e Goldberg, che con tutta probabilità saranno protagonisti nel doppio main event di SummerSlam.

CM Punk torna a Chicago il 5 settembre?

Sfruttando anche l’effetto novità, la AEW è riuscita a catalizzare l’attenzione di fan e addetti ai lavori che adesso non fanno che parlare di quando e se CM Punk e Daniel Bryan firmeranno con la compagnia e quando arriverà l’attesissimo debutto in una compagnia che così potrebbe davvero sfidare una WWE sempre più in crisi di idee, di stelle e di ascolti.

CM Punk e i Living Colour adesso seguono la AEW

Per quanto riguarda Daniel Bryan è noto che esisterebbe già un accordo “al 100%” tra il wrestler e la compagnia e che si tratterebbe soltanto di decidere quando dovrebbe avvenire il debutto: a muovere l’American Dragon, oltre ai soldi, ci sarebbero la qualità del prodotto e la libertà creativa che la WWE non può garantire.

Le stesse motivazioni e in pratica la stessa situazione di CM Punk, per cui però esisterebbe già una data: 5 settembre 2021, esattamente 42 giorni a partire da oggi, il giorno in cui andrà in scena a Chicago – particolare di non poco conto – l’edizione annuale di All Out, PPV AEW che è già sold out.

AEW, Kenny Omega parla di CM Punk e Daniel Bryan

A confermarlo Cassidy Haynes di Bodyslam.net, che ospite del podcast di RingsideNews ha confermato le voci che vogliono CM Punk tornare nel mondo del wrestling, nella sua città natale, esattamente a 2779 giorni dall’ultimo incontro lottato, la Royal Rumble 2014.

.@Casshooole confirms on @BodySlamDotNet’s podcast that CM Punk is 100% set for ‘one of the three’ shows in Chicago! Check out the full podcast: https://t.co/OTksfwINsq pic.twitter.com/VgI2jAI6dg — Steve Carrier of Ringside News (@steve_carrier) July 24, 2021

Sarà davvero così? Gli insider che si occupano di questa storia sono sempre più sicuri che andrà tutto come è stato annunciato e che, semplicemente, la AEW stia cercando di calmare le acque per poi colpire a sorpresa con un doppio annuncio che cambierebbe l’orizzonte del mondo del wrestling per come fino a oggi lo abbiamo conosciuto.