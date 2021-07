Benvenuti a un nuovo appuntamento con la RAW preview, in cui andiamo a scoprire cosa potrebbe succedere e cosa ci aspetta nella puntata dello show di punta della WWE arrivato all’episodio 1470.

WWE RAW preview 26/07/2021

Nel corso dell’ultimo episodio, il primo andato in scena davanti al WWE Universe dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da COVID-19 e che ha archiviato la Thunderdome Era, Bobby Lashley ha affermato di essere tornato al 100% se stesso dopo aver distrutto Kofi Kingston a Money in the Bank e di essere pronto a vedersela con qualsiasi avversario.

Subito dopo è risuonata la musica di Goldberg, tornato in WWE dopo il match perso con Drew McIntyre alla Royal Rumble e deciso a puntare ancora il WWE Championship: l’All Mighty Champion ha snobbato The Man via social, ma stasera dovrà dare una risposta davanti al pubblico.

Quella di stasera sarà anche la prima notte da campionessa per Nikki Cross/Nikki A.S.H., che ha chiuso lo show scorso incassando la valigetta del Money in the Bank appena conquistata ai danni di Charlotte Flair laureandosi RAW Women’s Champion. Ragionevole aspettarsi una reazione sia dall’ex campionessa che da Rhea Ripley.

Infine avremo anche un match titolato: le cinture di coppia in possesso di AJ Styles e Omos saranno in palio in un tag team match che vedrà i due campioni vedersela con Erik e Ivar, i Viking Raiders, già superati poche settimane fa ma ancora in possesso di un’opportunità titolata dopo aver vinto il 6-Men Tag Team match che una settimana fa li ha visti fare squadra con Ricochet contro i rivali accompagnati da John Morrison.

Le cinture passeranno di mano? Quale sarà la risposta ufficiale di Lashley a Goldberg? E quale il destino del RAW Women’s Championship? Lo scopriremo stasera.