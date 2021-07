Benvenuti al nostro consueto RAW report, il resoconto di quanto successo nella puntata dello show del lunedì sera di una WWE che ha appena ritrovato il suo Universe e si prepara a celebrare uno dei più importanti PPV dell’anno, SummerSlam!

Bobby Lashley deve rispondere alla sfida per il titolo che gli ha lanciato Goldberg, mentre Nikki A.S.H. si godrà il suo primo giorno da campionessa femminile dopo aver clamorosamente strappato la cintura a Charlotte Flair con l’incasso del Money in the Bank. Titoli di coppia in palio inoltre, con Omos & AJ Styles chiamati a difendersi dall’ennesimo assalto di Erik & Ivar, i Viking Raiders.

WWE e Blumhouse insieme per “The United States of America vs Vince McMahon”

WWE RAW report 26/07/2021

Nikki A.S.H. festeggia la vittoria di lunedì scorso ma viene interrotta da Charlotte Flair e Rhea Ripley che discutono su chi debba sfidarla. La campionessa propone un Triple Threat che viene poi ufficializzato da Adam Pearce e Sonya Deville, con Charlotte che ottiene inoltre un match non titolato per stasera

Damian Priest sconfigge Sheamus via Hit the Lights e si guadagna una title shot al titolo US

AJ Styles & Omos superano i Viking Raiders e si confermano RAW Tag Team Champions

WWE, spiegato (forse) il motivo della sconfitta di Karrion Kross

Drew McIntyre sconfigge Veer, l’aiutante di Jinder Mahal, per squalifica colpendolo con la Claymore mentre questi ha la sedia per poi ripetere la mossa anche sull’avvocato del Modern Day Maharaja

Natalya & Tamina battono Eva Marie & Doudrop, distratte da Alexa Bliss

Karrion Kross sconfigge Keith Lee via Kross Jacket

WWE, John Cena è tornato in azione al termine di SmackDown

Mustafa Ali & Mansoor battono Mace & T-Bar

Bobby Lashley è qui per rispondere alla sfida di Goldberg…e sceglie di non rispondere! Poco dopo però viene sfidato dagli ex compagni dell’Hurt Business Cedric Alexander & Shelton Benjamin e decide di affrontarli insieme

Bobby Lashley sconfigge Cedric Alexander & Shelton Benjamin in un 2 VS 1 Handicap Match

AEW, nuovi aggiornamenti su CM Punk e Daniel Bryan