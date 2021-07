Grande attesa per la puntata di stasera di Dynamite: la AEW prosegue con la sua serie di episodi speciali, e dopo le due settimane dedicate a Fyter Fest ci offre l’edizione 2021 di Fight For The Fallen, terzo e ultimo capitolo del “Welcome Back Tour” che ha festeggiato la fine delle restrizioni dovute al COVID-19 e il ritorno del pubblico dal vivo.

Fight For The Fallen 2021 andrà in scena al Bojangles Coliseum di Charlotte, North Carolina, e prevede una card ricchissima di match che potrebbero cambiare il futuro di una compagnia di cui in questi giorni si parla tantissimo per i possibili arrivi di CM Punk e Daniel Bryan ma che merita attenzione e rispetto a prescindere per le sue splendide storyline ad ampio respiro.

Una di queste ad esempio riguarda la rivalità tra Chris Jericho e MJF, che per accettare la sfida del vecchio mentore ha posto come condizione il superamento di cinque “prove”: la seconda in programma riguarda un hardcore match che Jericho dovrà sostenere con lo specialista Nick Gage, appena privato del GCW World Championship da Matt Cardona.

Molto interessante anche il 10-Men Elimination Tag Team Match che vedrà l’Elite al gran completo (Kenny Omega, The Good Brothers & The Young Bucks) affrontare Hangman Page accompagnato da quattro membri del Dark Order, e cioè Evil Uno, Stu Grayson, John Silver e Alex Reynolds.

L’Elite farà quadrato intorno a Kenny Omega: in caso di vittoria l’AEW World Champion potrà ignorare la sfida di Hangman Page, ma se dovesse arrivare una sconfitta il Dark Order otterrà una title shot per i titoli di coppia in possesso degli Young Bucks.

Anche l’IWGP US Championship che Lance Archer ha appena strappato da Jon Moxley sarà in palio in una sfida che vedrà il Murderhawk Monster vedersela con il membro del Bullet Club Hikuleo, mentre a completare la card avremo FTR VS Santana & Ortiz e il 6-Men Tag Team Match in cui Christian farà squadra con Luchasaurus & Jungle Boy per affrontare Angelico & Private Party rappresentanti l’Hardy Family Office.

Fight For The Fallen 2021, la card dell’evento