Jon Moxley continua a restare uno degli uomini di punta della AEW, una stella per il presente e per il futuro della compagnia nonostante il possibile arrivo di stelle come CM Punk e Daniel Bryan e il secondo grande nome ex WWE – dopo Chris Jericho – ad essersi unito al progetto visionario di Tony Khan.

La All Elite Wrestling non si è scordata di lui, e nonostante al momento sia fuori dal giro per il titolo massimo detenuto da Kenny Omega Mox continuerà a essere al centro dello show soprattutto con la recente collaborazione con la New Japan Pro Wrestling dove lo stesso ex Dean Ambrose ha lottato e conquistato l’IWGP US Championship.

Jon Moxley VS Hiroshi Tanahashi a All Out 2021?

Perso recentemente il titolo nella Night 2 di Fyter Fest in un Texas Death Match con Lance Archer, Jon Moxley è pronto a tornare all’assalto della cintura e si prepara a un grande scontro a All Out, il PPV che la AEW metterà in scena il prossimo 5 settembre. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer il suo avversario nell’occasione sarà Hiroshi Tanahashi.

Considerato uno dei migliori wrestler al mondo, autore di innumerevoli match a 5 stelle e capace di conquistare titoli ovunque abbia lottato, Tanahashi è apparso durante Fight For The Fallen per annunciare che avrebbe sfidato a NJPW Resurgence, in programma il prossimo 14 agosto a Los Angeles, il vincitore del match tra Lance Archer e Hikuleo valido per l’IWGP US Championship.

Si tratta della stessa cintura che il Murderhaw Monster, attuale campione, ha strappato a Moxley. Ed è proprio per questo che le strade del wrestler AEW e della stella della New Japan Pro Wrestling potrebbero incrociarsi a All Out, nell’ennesimo attraversamento della “porta proibita” che poi tanto proibita non è.

Al momento nessun match è stato annunciato dalla AEW per All Out a parte una Casino Battle Royal al femminile. Si dice che proprio in questo evento potrebbe esordire per la compagnia nientemeno che CM Punk, ma al momento si parla soltanto di idee. Quel che è certo è che Jon Moxley VS Hiroshi Tanahashi, se confermato, si candiderebbe da subito a un ruolo da protagonista nello show.