Chris Jericho affronta Nick Gage in un No Rules match per arrivare a MJF, mentre l’Elite se la vedrà con il Dark Order in un incontro a eliminazione che potrebbe avere fortissime ripercussioni sul futuro delle due fazioni e di Hangman Page. Scopriamo cos’è successo nel terzo episodio del “Welcome Back Tour” AEW nel nostro Fight For The Fallen 2021 report!

AEW Dynamite Fight For The Fallen 2021 report

L’Elite sconfigge Hangman Page & il Dark Order: il cowboy è l’ultimo eliminato, steso da una combo di Omega V-Trigger, colpo di cintura e One Winged Angel, e perde la title shot all’AEW World Championship

Brian Cage rovina la festa al FTW Champion Ricky Starks e lo mette in fuga

Hiroshi Tanahashi annuncia che sfiderà il vincitore dell’IWGP US Championship match di stasera tra il campione Lance Archer e Hikuleo

AEW, per Eric Bischoff l’hardcore wrestling è “dannoso per l’industria”

Gli FTR sconfiggono Santana & Ortiz grazie a un Brainbuster di Dax Harwood mentre Cash Wheeler sembra essersi gravemente infortunato

Prima difesa titolata per Lance Archer, che conserva l’IWGP US Championship sconfiggendo Hikuleo via Blackout

Malakai Black interrompe un’intervista di Cody Rhodes e lo mette KO

AEW, Ryo Mizunami ospedalizzata dopo aver contratto il COVID-19