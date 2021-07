Fight For The Fallen, terzo e ultimo capitolo degli episodi speciali parte del Welcome Back Tour AEW, è stato uno spettacolo di assoluto livello. Ancora una volta la compagnia di Tony Khan ha dimostrato di essere in grandissima forma, mettendo insieme uno show di altissimo spessore e costruendo il futuro. Anche con dei chiari riferimenti a CM Punk.

Come riportato da CageSideSeats e notato comunque dai fan di tutto il mondo già mentre lo show andava in diretta, il wrestler di Chicago è stato una presenza piuttosto costante all’interno dello show. E anche se da giorni si parla di un suo possibile ritorno sul ring e di un approdo in AEW, mossa che cambierebbe l’orizzonte del business e rappresenterebbe un fortissimo segnale di sfida alla WWE, non abbiamo ancora niente di ufficiale.

CM Punk, la AEW manda messaggi a Fight For The Fallen

Tuttavia, a voler dare retta agli indizi, la AEW si prepara ad accogliere il Best in the World. O almeno vuole giocare con la fantasia dei fan in questo senso. I riferimenti, infatti, sono stati numerosi.

Darby Allin in un promo ha parlato del primo episodio di Rampage, che andrà in scena proprio a Chicago – la casa di CM Punk – affermando di essersi misurato con i più grandi in giro per il mondo e che non c’è nessun luogo migliore per farlo della AEW “persino se sei il migliore nel mondo”.

Nel match tra Elite e Dark Order Nick Jackson ha invece connesso su John Silver la combo all’angolo Running High Knee & Bulldog, due mosse che utilizza abitualmente ma che combinate l’una con l’altra riproducono una famosa manovra trademark di Punk.

Chicca finale il promo con cui MJF ha interrotto i festeggiamenti di Chris Jericho, sopravvissuto alla seconda durissima prova dei suoi “labours” contro Nick Gage. Prima di annunciare all’odiato rivale il prossimo ostacolo, il luchador Juventud Guerrera, il leader del Pinnacle ha detto le seguenti parole.

“Chris, mentre giaci a terra provando il più grande dolore che hai mai provato in vita tua, devi ascoltarmi”. Parole che ricordano quelle che CM Punk rivolse a John Cena in un suo famoso promo: “John, mentre giaci a terra nella posizione più scomoda in cui possa essere, voglio che mi ascolti.”

Forse è ancora presto per dirlo, ma CM Punk sembra avvicinarsi sempre più alla AEW.