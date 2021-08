Il licenziamento di Bray Wyatt da parte della WWE è sicuramente stato l’argomento principale nelle ultime 24 ore nel mondo del pro-wrestling. E mentre si discute su quale sarà la prossima tappa del wrestler e su quali e di chi siano state le colpe di un rapporto mai decollato, anche i colleghi del fu The Fiend si esprimono sui propri social.

E se Braun Strowman ha postato un messaggio criptico su un possibile futuro incontro e Alexa Bliss si è detta enormemente dispiaciuta, dopo averci lavorato per mesi a stretto contatto, Mickie James non si è fatta problemi nell’attaccare frontalmente la WWE e, seppur in modo indiretto, la nuova gimmick che la stessa Bliss sta interpretando più o meno dalla metà del 2020.

Bray Wyatt non ha chiesto il rilascio: la WWE lo ha licenziato

In risposta al canonico post della compagnia, che comunicava l’avvenuto licenziamento di Bray Wyatt per poi augurargli il meglio negli impegni futuri, la James si è scagliata contro la compagnia in modo netto e deciso senza troppi giri di parole.

“Penso che quello che volevate dire fosse qualcosa tipo ‘grazie mille per aver ideato un personaggio così credibile (un’altra volta) cool e over al punto che non sapevamo come utilizzarlo. Così lo abbiamo dato a qualcun altro, in modo da poter fare ancora TUTTI i soldi su questo e lasciarti andare’.”

Bray Wyatt è la più grande occasione sprecata dalla WWE negli ultimi anni

I think what you meant to say was: “Thank you so much for coming up with such an incredible gimmick(time & time again)one so cool & over, we really didn’t know how to book it right. So we just gave it to someone else so we can still make ALL the money off of it & let you go”🤷🏻‍♀️ 🤯 https://t.co/rWVtbxOioA

— Mickie James~Aldis (@MickieJames) July 31, 2021