Consueto appuntamento settimanale con la RAW preview, in cui ricapitoliamo le storyline in corso e cerchiamo di capire cosa possiamo aspettarci dallo show principale della WWE in programma lunedì 2 agosto 2021 e arrivato alla puntata numero 1471.

WWE RAW preview 02/08/2021: Goldberg

A tre settimane da SummerSlam è stata annunciata la presenza di Bill Goldberg, che rinnoverà la sfida a Bobby Lashley che lo ha precedentemente ignorato all’indomani di Money in the Bank: l’All Mighty Champion ripeterà la stessa risposta?

Grande attenzione anche alla divisione femminile, con la rivincita tra Nikki A.S.H. e Charlotte Flair e il destino dei titoli di coppia in bilico. Dopo aver conquistato la cintura incassando il Money in the Bank due settimane fa, a 24 ore dal termine del PPV, la supereroina ha proposto sia a Charlotte che a Rhea Ripley un Triple Threat con il RAW Women’s Championship in palio.

A questo incontro, confermato dal duo Adam Pearce-Sonya Deville per SummerSlam, è seguito un match che ha chiuso l’ultima puntata di RAW e che è stato vinto dalla Flair, che non contenta ha rincarato la dose dopo la richiesta di una rivincita da parte di Nikki. Il match andrà in scena stasera e sarà un No Holds Barred: prevedibile l’intervento della Ripley.

Stasera la WWE annuncerà anche la decisione riguardante i WWE Women’s Tag Team Championship in possesso di Tamina & Natalya, che potrebbero essere resi vacanti dopo l’infortunio alla caviglia subito da quest’ultima seguito da un intervento chirurgico.

Torneranno d’attualità anche i titoli di coppia maschili di RAW: il colossale Omos se la dovrà vedere con Riddle, che potrebbe finalmente rivedere il suo partner negli RK-BRO Randy Orton. Dopo diverse settimane di assenza, infatti, The Viper tornerà on screen.