Adam Cole potrebbe essere il prossimo grande nome pronto a lasciare la WWE per approdare alla AEW. Questo almeno è quanto possiamo dedurre incrociando le ultime notizie provenienti dagli insider americani relative al rapporto ormai in scadenza tra il fu leader dell’Undisputed Era e la compagnia di Stamford.

Arrivato nel 2017 dopo aver scritto la storia in Ring Of Honor, Adam Cole ha conquistato tutti i titoli in palio a NXT, dove detiene il record di longevità come campione assoluto ed è stato il primo North American Champion. Risultati che lo hanno reso uno degli uomini di punta del brand black & gold ma che non gli hanno mai garantito una promozione nel main roster.

Adam Cole, futuro in AEW? La situazione oggi

Dopo la notizia riportata ieri di un suo prossimo svincolo, con il contratto in essere con la WWE scaduto a fine luglio, era circolata la voce che i responsabili della compagnia fossero stati colti impreparati dalla notizia immaginando che l’accordo si concludesse a dicembre.

Secondo PWUnlimited, però, non è così che sono andate le cose: il wrestler di Panama City avrebbe anzi rifiutato più offerte di rinnovo arrivate dalla WWE negli ultimi mesi. Il rinnovo fino a SummerSlam dovrebbe permettergli di concludere il feud con Kyle O’Reilly, poi molto probabilmente saremo ai saluti.

Naturalmente si parla già di AEW. La compagnia di Jacksonville segue già molti altri free agent, dopo aver assunto nei mesi scorsi Christian Cage e Malakai Black, e con CM Punk, Daniel Bryan e Bray Wyatt nel mirino è difficile credere che anche Cole possa raggiungere il roster All Elite.

È importante però sottolineare – come fa WhatCulture – due particolari importanti. Adam Cole ha molti legami in AEW, essendo il compagno della campionessa femminile Britt Baker e avendo lottato nel Bullet Club insieme ai membri dell’Elite. In più il giorno successivo all’addio alla WWE potrebbe già mettersi al servizio di Tony Khan.

La famosa clausola di non competitività di 90 giorni, infatti, riguarda i lottatori licenziati. Questo non sarebbe il caso di Adam Cole, che in effetti si ritroverebbe semplicemente “svincolato” e libero da doveri verso la WWE. Anche per questo sarà interessante seguire una storia che può cambiare ancora gli equilibri tra le due principali major USA, dato che il wrestler a Stamford ha espresso solo una piccola parte del suo enorme potenziale.