Si è parlato molto in questi giorni della situazione contrattuale tra Adam Cole e la WWE. Recentemente infatti è emerso che il rapporto tra le parti potrebbe concludersi dopo SummerSlam, dopo un rinnovo temporaneo che dovrebbe permettere all’ex leader dell’Undisputed Era di concludere il suo feud con Kyle O’Reilly.

Adam Cole resta in WWE o va via?

Il contratto di Cole sarebbe terminato alla fine di luglio, e soltanto un accordo “tra gentiluomini” avrebbe protratto il rapporto dopo l’atteso PPV per permettere alle parti di chiudere eventualmente il rapporto nel migliore dei modi e allo stesso tempo di prendersi del tempo per riflettere su un eventuale rinnovo.

SummerSlam, la variante Delta complica i piani della WWE

Ma se nei giorni scorsi alcuni insider avevano sostenuto che Adam Cole avesse già rifiutato in passato, e per più di una volta, l’offerta di rinnovo da parte della WWE, oggi emergono nuovi aggiornamenti grazie a Fightful. Come riportato dal portale GiveMeSport, infatti, la realtà è che da Stamford non sarebbe arrivata nessuna offerta ufficiale per un rinnovo.

Il futuro è 50 e 50

Questo non significa che la WWE non intenda trattenere nel suo roster uno degli atleti più interessanti e vincenti nella storia di NXT, da tempo peraltro in predicato di essere promosso nel main roster. Semplicemente le parti avrebbero deciso di discuterne ad agosto e al momento la situazione sembra essere un classico 50 e 50.

AEW, Chris Jericho risponde a Vince McMahon sulla rivalità con la WWE

Adam Cole infatti ha molti legami con il locker room della AEW, ha lottato con diversi atleti ed è il compagno della campionessa femminile Britt Baker. Naturale quindi che dopo aver guidato NXT alla battaglia persa con Dynamite il wrestler di Panama City possa prendere in considerazione di raggiungere Jacksonville.

Allo stesso tempo, però, Cole pare avere un ottimo rapporto con la WWE. A Stamford si è imposto come un wrestler di caratura mondiale e viene tenuto in grande considerazione per il futuro immediato e a lungo termine. Stando così le cose non è chiaro come la storia si concluderà, anche se probabilmente il risultato del match che lo attende con Kyle O’Reilly potrebbe darci indicazioni in un senso o nell’altro.