Samoa Joe è tornato, abbandonando quasi immediatamente il ruolo di commissioner per vendicarsi delle costanti provocazioni del campione Karrion Kross, che ha addirittura aggredito il GM William Regal. E mentre si accende la rivalità tra Hit Row e Legado del Fantasma, attenzione anche al match che coinvolge Indi Hartwell del The Way, il cui leader Johnny Gargano affronterà Dexter Lumis in un inedito “Love Her or Leave Her match”! Benvenuti al nostro consueto WWE NXT report!

WWE NXT report 03/08/2021

Ashante Adonis e Top Dolla sconfiggono per squalifica Joaquin Wilde & Raoul Mendoza, nasce una rissa tra Hit Row e Legado del Fantasma che si conclude con questi ultimi in fuga insieme a Santos Escobar

Accompagnato da Pete Dunne e Oney Lorcan, Ridge Holland sconfigge facilmente Ikemen Jiro: il trio poi provoca Timothy Thatcher e Tommaso Ciampa

Roderick Strong, accompagnato dalla Diamond Mine, sconfigge Bobby Fish

I Grizzled Young Veterans sconfiggono LA Knight & Cameron Grimes, con quest’ultimo abbandonato dal compagno durante l’incontro

Dakota Kai ribadisce che Raquel Gonzalez non sarebbe mai diventata campionessa senza di lei e che presto le strapperà la cintura

Trey Baxter batte Joe Gacy nell’ultimo incontro del primo turno del Breakout Tournament con il 360° Stomp

Karrion Kross invita Samoa Joe a farsi sotto, questi arriva circondato dalla Security e finisce per metterla KO minacciando il campione, che andrà ad affrontare prossimamente con in palio l’NXT Championship