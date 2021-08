Alla fine di agosto, passato il weekend di SummerSlam che comprende anche l’edizione numero 36 di NXT TakeOver – dove sarà impegnato contro Kyle O’Reilly – Adam Cole deciderà il suo futuro. Sul tavolo dell’ex leader dell’Undisputed Era la recente offerta di rinnovo da parte della WWE e – questa è la novità – quella arrivata in questi giorni da parte della AEW.

A rivelare la mossa della compagnia di Jacksonville, dove la compagna Britt Baker al momento detiene il titolo femminile e dove lavorano molti amici di Cole, è come sempre il Wrestling Observer nella sua nuova newsletter. Dave Meltzer riporta infatti che:

“Chi è vicino alla situazione ha confermato che Adam Cole sta negoziando un nuovo contratto con NXT ma che anche la AEW ha fatto un’offerta. Il wrestler non ha accettato né respinto nessuna delle due proposte.”

Il contratto di Cole è scaduto il 6 luglio, all’indomani di The Great American Bash, e al momento la superstar di Panama City sta lavorando con un accordo temporaneo in attesa di concludere al meglio la storyline che lo vede contrapposto a Kyle O’Reilly. La WWE si è fatta cogliere di sorpresa, e al momento non sarebbe in vantaggio sulla AEW che è pronta a piombarsi su uno degli atleti più apprezzati da pubblico e addetti ai lavori.

Il portale GiveMeSport, che riporta la notizia, afferma che non è affatto sorprendente che uno dei migliori wrestler al mondo sia al centro di un vero e proprio braccio di ferro tra le due più importanti major USA. I contatti di Cole con il mondo AEW potrebbero suggerire un suo trasferimento a Jacksonville, ma anche in questo caso è bene non dare niente per scontato: la WWE farà probabilmente di tutto per trattenerlo a Stamford.

