SummerSlam 2021 andrà in scena tra poco più di due settimane, e nonostante le grandi aspettative che la WWE ripone nei confronti di un evento che ricongiungerà finalmente la compagnia con il suo “Universe”, con 40.000 spettatori attesi sugli spalti dell’Allegiant Stadium di Las Vegas, la card è ancora ben lungi dall’essere definita.

Bray Wyatt è la più grande occasione sprecata dalla WWE negli ultimi anni

SummerSlam, la WWE aggiunge un match alla card: i Mysterio sfidano gli Usos

Ai tre match già annunciati fino a ieri la WWE ne ha aggiunto un quarto nelle scorse ore: Rey & Dominik Mysterio affronteranno Jey & Jimmy Uso in un tag team match per cercare di riprendersi le cinture di coppia di SmackDown che i due samoani gli hanno sottratto nel Kick Off di Money In The Bank andato in scena lo scorso 18 luglio.

L’acredine tra i due team, il primo composto da padre e figlio e il secondo da gemelli, è iniziata poco prima di Money In The Bank quando Rey Mysterio ha puntato all’Universal Championship in possesso di Roman Reigns. Il cugino degli Usos ha difeso la cintura dall’assalto del maestro della 619 e poi ha più volte colpito il figlio Dominik.

WWE, a SummerSlam il pubblico dovrà indossare la mascherina

Dopo la perdita dei titoli in PPV e un’ulteriore sconfitta a SmackDown, quando Jey Uso ha schienato Dominik facendosi aiutare dal fratello in modo analogo al match titolato, i Mysterio si sono vendicati una settimana più tardi utilizzando lo stesso metodo degli avversari nella vittoria di Rey su Jimmy.

Adesso la resa dei conti a SummerSlam: Rey & Dominik Mysterio riusciranno a riconquistare le cinture oppure gli Usos riusciranno a mettersi il duo messicano alle spalle e a continuare così il loro 7° regno titolato in coppia? Lo scopriremo domenica 22 agosto.

Marvin Vettori: una stella azzurra brilla nel mondo delle MMA