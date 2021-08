Sasha Banks è tornata e ha attaccato la campionessa femminile Bianca Belair, mentre John Cena è riuscito a ottenere un match per SummerSlam con Roman Reigns in cui il WWE Universal Championship sarà in palio. Continua anche la rivalità tra Edge e Seth Rollins, mentre non deve essere perso di vista Mr. Money in the Bank Big E. Questo e altro nel nostro SmackDown report!

WWE SmackDown report 06/08/2021

Lo show si apre con Sasha Banks: Bianca Belair non sarebbe nessuno senza di lei e le ha rubato il posto, ecco perché l’ha attaccata. La campionessa interviene e dice che si occuperà di lei e, stasera, di Zelina Vega che a sua volta chiede un’opportunità

Jey Uso sconfigge Dominik Mysterio via Frog Splash nel primo match della serata

Shinsuke Nakamura batte Apollo Crews via DQ a causa dell’intervento di Commander Azeez e in soli due minuti si guadagna una title shot per l’Intercontinental Championship

Paul Heyman si lamenta delle modalità con cui è scaturito il match tra Reigns e Cena a SummerSlam, Big E lo guarda e se la ride

Shotzi distrae Tamina con un proiettile del suo finto carrarmato e Tegan Nox la sconfigge con un roll-up

Edge sul ring sfida Seth Rollins per SummerSlam, The Architect risponde via titan tron tergiversando ma finisce per accettare quando la Rated-R Superstar lo definisce un suo “wannabe” e promette che si pentirà di quello che ha detto

Prevedibilmente gli Street Profits superano i Dirty Dawgs sempre più in caduta libera

Bianca Belair supera via K.O.D. Zelina Vega

Finn Balor con la combo Shotgun Kick/Coup de Grace si libera di Baron Corbin

