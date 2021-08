Nelle ultime 24 ore la WWE ha aggiunto tre match alla card di SummerSlam 2021, due durante l’ultima puntata di SmackDown, tutti riguardanti lo show del venerdì sera. Il totale degli incontri in programma per l’attesissimo PPV sale così a 6: di questi ben 5 saranno incontri titolati.

SummerSlam, la WWE aggiunge 3 match in 24 ore alla card

L’eccezione al momento è rappresentata da Edge VS Seth Rollins, ufficializzato durante l’ultimo SmackDown dopo che la faida tra i due è esplosa nel main event di Money In The Bank dopo l’incontro perso dalla Rated-R Superstar con Roman Reigns.

Dopo aver passato settimane a cercarsi e scontrarsi, riaccendendo una rivalità che risale addirittura al 2013 – quando Rollins minacciò di rompere l’osso del collo del già infortunato Edge per costringere John Cena a restituire il potere perduto all’Authority – i due regoleranno i loro conti a SummerSlam.

L’altro match aggiunto durante la puntata è Bianca Belair VS Sasha Banks, attesa rivincita dell’incontro che ha fatto la storia a WrestleMania 37 e che ha visto la EST trionfare sulla Boss. Dopo mesi di assenza la Banks è tornata e vuole riprendersi il suo spazio e la sua cintura.

Prima di SmackDown, sui propri canali social, la WWE aveva inoltre annunciato un nuovo match titolato tra Rey & Domink Mysterio e gli Usos dopo quello di Money In The Bank in cui i samoani avevano conquistato le cinture di coppia di SmackDown.

Gli altri tre match in programma sono il Triple Threat per il titolo femminile di RAW tra Nikki A.S.H., Charlotte Flair e Rhea Ripley e i due main event per i titoli massimi: Bobby Lashley VS Goldberg per il WWE Championship e Roman Reigns VS John Cena per l’Universal Championship.

Ricordiamo che SummerSlam 2021 andrà in scena nella notte italiana tra domenica 22 e lunedì 23 agosto all’Allegiant Center di Las Vegas, Nevada.