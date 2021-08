Andrade El Idolo ha intenzione di portare la sua intera famiglia in AEW per assisterlo mentre tenterà la scalata alla compagnia dove ha recentemente deciso di rilanciarsi dopo l’esperienza con più bassi che alti in WWE. E la sua ex promotion potrebbe essere coinvolta.

Il wrestler messicano proviene da una stimata famiglia di luchador che comprende il padre, Brillante, il nonno El Moro e numerosi cugini. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer, tuttavia, l’intenzione di Andrade di portare la famiglia includerebbe anche la compagna e il suocero, e cioè Charlotte e Ric Flair.

“Andrade El Idolo ha detto che vorrebbe tutta la sua famiglia lì. Per famiglia intende lui, Rush, Bestia, Dragon Lee, Ashley e Ric. Questo è quello che lui vorrebbe. Non conosco Ashley e non parlerò per lei, ma penso che voglia restare in WWE. Per lei è la migliore federazione al mondo.”

Ashley Elizabeth Fliehr è il vero nome di Charlotte Flair, 11 volte campionessa femminile in WWE e figlia di una vera e propria leggenda del wrestling mondiale come Ric Flair. Quest’ultimo ha recentemente chiesto e ottenuto il rilascio dalla compagnia pare dopo essersi trovato a disagio nella storyline che vedeva coinvolte la figlia e la sua nuova protetta, Lacey Evans, anche se il Nature Boy ha smentito questa ipotesi.

Gli altri wrestler menzionati non farebbero parte tecnicamente della numerosa famiglia di luchadores da cui proviene Andrade, ma sarebbero le stelle della Ring Of Honor Rush e Dragon Lee, rispettivamente ex campione del mondo e attuale TV Champion, fratelli figli appunto del veterano Bestia.

Difficile ma non del tutto impossibile che il piano di Andrade si concretizzi: mentre la AEW non dovrebbe avere problemi a convincere i luchador a raggiungere la compagnia per entrare a far parte della sua stable – dove pare voglia coinvolgere anche Penta El Zero Miedo e Rey Fenix – la presenza di Ric e soprattutto di Charlotte Flair non è per niente scontata. Ma in quella che si prospetta come una nuova “wrestling war” mai dire mai…