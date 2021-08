WWE e Las Vegas, un binomio vincente. I motori continuano a scaldarsi in vista di SummerSlam, previsto per la notte italiana fra sabato 21 e domenica 22 agosto, in onda sul WWE Network. In questo caso sarà l’Allegiant Stadium ad ospitare il grande evento, ma Las Vegas è sempre stata una roccaforte della WWE, con eventi e momenti che hanno segnato la storia. Ecco alcuni di questi.

WWE a Las Vegas: un binomio vincente! I migliori eventi e match

WrestleMania IX: Come dimenticarsi dell’arrivo in grande stile di Hulk Hogan, che in 22 secondi sconfisse Yokozuna, portandosi a casa il WWE Championship al Caesars Palace. Era il 1993 e stava per esplodere la stella di Shawn Michaels, “The Biggest Stars in the World are coming to Las Vegas”, era lo slogan dell’evento.

Il primo Mae Young Classic: un altro step nella Women’s Evolution, il primo Mae Young Classic, il torneo dedicato alla memoria della storica campionessa della WWE. In finale arrivarono Kairi Sane e Shayna Baszler, che con un match straordinario infiammarono Las Vegas, facendo impazzire il pubblico. Vinse la giapponese, cambiando la storia della sua carriera e inserendo un’altra gemma nella rivoluzione femminile. Un torneo che durò diverse settimane e si concluse il 12 settembre 2017, al Thomas & Mack Center.

Cena vs Styles: la rivalità che ha consacrato AJ Styles come “The Phenomenal” agli occhi del grande pubblico rimane quella con John Cena. Uno scontro che tenne banco per tutta la primavera-estate del 2016 e che si concluse con il successo di AJ a SummerSlam. Ma anche a Money in the Bank, anche se non in maniera limpida, Styles riuscì a sconfiggere Cena in un match meraviglioso di fronte al pubblico della T-Mobile Arena. Era il 19 giugno del 2016, l’anno del debutto in WWE di Styles, uno degli ultimi anni da full-timer di John Cena,

E ora è tutto pronto per Roman Reigns vs John Cena, Bobby Lashley vs Goldberg e tanto altro, in un’edizione di SummerSlam che si preannuncia epica. Condita ancora di più dal fantastico e caldissimo pubblico di Las Vegas, una città in cui la WWE è di casa.

