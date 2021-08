Aver estromesso Hangman Page dalla corsa per l’AEW World Championship avrebbe dovuto far dormire sonni tranquilli a Kenny Omega almeno per un po’. Il leader dell’Elite dovrà invece difendere tutti i suoi titoli in meno di un mese, un percorso che comincerà questo weekend nella prima puntata di sempre di Rampage.

Andrade El Idolo vuole Charlotte Flair in AEW

Dopo aver sconfitto Dante Martin e i Sydal Brothers insieme agli Young Bucks nell’opening dell’ultima puntata di Dynamite, infatti, Omega è stato interrotto da Christian Cage che si è fatto avanti come nuovo #1 Contender per l’AEW Championship. Sancito il match per il 5 settembre a All Out, il canadese ha però rivelato di avere altre sorprese in serbo per il campione.

Più precisamente, dopo aver parlato con Tony Khan, Cage ha ottenuto un altro match titolato, stavolta per l’Impact World Championship detenuto sempre da Omega: l’incontro sarà il primo nella storia di Rampage, il nuovo show del venerdì di una AEW sempre più ambiziosa che nella sua “First Dance” ospiterà anche la sfida titolata tra Red Velvet e la campionessa femminile Britt Baker e quella tra il TNT Champion Miro e Fuego del Sol.

The world premiere of #AEWRampage just got BIGGER! @KennyOmegamanX defends the @IMPACTWRESTLING World Title against @Christian4Peeps THIS FRIDAY at 10/9c LIVE on @tntdrama!

Tune in NOW to @tntdrama for #AEWDynamite LIVE! pic.twitter.com/rdXS2skfnz

— All Elite Wrestling (@AEW) August 12, 2021