A Duffy, piccola cittadina della provincia americana, due fratelli che vivono di wrestling si contendono il ruolo di stella locale mentre tentano di mandare avanti la federazione avuta in eredità dal padre. Un compito tutt’altro che semplice, tra i problemi della “vita reale” e personaggi da interpretare che non sempre possono essere messi da parte una volta concluso lo show.

È questa la trama di Heels, la nuova serie tv sul wrestling di Starz che debutterà il prossimo 15 agosto e proporrà 8 episodi della durata di un’ora, uno ogni settimana. Protagonisti dello show Stephen Amell, già visto all’opera come protagonista in Arrow nel ruolo di Oliver Queen, e Alexander Ludwig, noto come Björn Ironside dal 2014 al 2020.

Heels, due fratelli in lotta per la gloria

I due interpretano i fratelli Spade, diversi tanto sul ring quanto nella vita di tutti i giorni: Jack (Amell) è un “cattivo” che nella vita di tutti i giorni pensa costantemente alla famiglia e alla comunità e insegue il sogno di far crescere la Duffy Wrestling Association; Ace (Ludwig) è il “top face” della compagnia ma fatica a mettere ordine nel suo quotidiano e sogna ancora di raggiungere promotion più importanti.

Heels è stato girato nel 2020, prodotto da Michael Waldron (Loki) e supervisionato dallo showrunner Mike O’Malley. In Italia sarà trasmesso sulla piattaforma StarzPlay, in offerta per i nuovi abbonati a 1,99 € al mese per i primi 6 mesi.

È importante sottolineare come questo sia il nuovo contatto tra Stephen Amell e il mondo del wrestling, che l’attore ama alla follia e dove è apparso in diverse occasioni: in WWE nel 2015 è stato protagonista di un breve feud che lo vide infine sconfiggere Stardust (Cody Rhodes) e King Barrett in coppia con Neville, oggi Pac in AEW; in Ring Of Honor entrò nel Bullet Club e lottò sempre insieme a Cody Rhodes, Kenny Omega e gli Young Bucks superando Flip Gordon, Scorpio Sky, Frankie Kazarian e Cristopher Daniels; sempre con Daniels ha infine combattuto il suo primo match in singolo, finendo con l’essere sconfitto nell’evento speciale All In.

Tra i membri del cast della prima stagione di Heels spicca inoltre il nome di CM Punk/Phil Brooks, che interpreta l’heel locale Ricky Rabie e che in occasione delle riprese ha dimostrato di essere più in forma che mai. Un segnale di un prossimo ritorno sul ring, magari in AEW?