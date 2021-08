SummerSlam 2021 si avvicina e l’atteso confronto tra John Cena e Roman Reigns, che si affronteranno in PPV per l’Universal Championship detenuto dal Tribal Chief, sarà il cardine attorno a cui ruoterà lo show del venerdì in programma stasera. Non mancano comunque altre storyline molto interessanti: scopriamo quello che potrebbe succedere nel nostro consueto appuntamento con la SmackDown preview.

WWE SmackDown preview 13/08/2021

John Cena affronterà Roman Reigns a SummerSlam 2021 e stasera dovrebbe avere un confronto con il Tribal Chief. Quest’ultimo ha concluso lo scorso episodio pestando insieme agli Usos Finn Balor e ritiene di non avere all’orizzonte avversari all’altezza

WWE, Keith Lee spiega i motivi della sua lunga assenza

Balor cercherà vendetta su Reigns e anche su Cena, che in effetti gli ha sottratto la chance titolata firmando al suo posto, dopo averla ottenuta su Baron Corbin che è stato la causa di questo equivoco. The Prince potrebbe cercare il contatto con entrambi i wrestler annunciati nel main event di SummerSlam

Altro match molto atteso in PPV sarà quello tra Seth Rollins e Edge: il primo ha attaccato il secondo in più occasioni, la Rated-R Superstar ha cercato il confronto fisico con l’avversario nell’ultimo episodio ma questi ha evitato limitandosi a un infuocato scambio di battute a distanza. Stasera i due si ritroveranno faccia a faccia?

WWE, cambio di personaggio in vista per Elias

King Nakamura ha sconfitto Apollo Crews guadagnandosi così una title shot per l’Intercontinental Championship a SummerSlam: i due si confronteranno già stasera? E che ruolo avranno i rispettivi “secondi” Rick Boogs e Commander Azeez?