La AEW ha viso debuttare nella serata di ieri il suo nuovo show del venerdì, Rampage, che ha proposto un’ora di wrestling a ottimo livello condita da un match di apertura destinato a entrare nella storia della compagnia. Qui Christian Cage ha sorpreso Kenny Omega, strappandogli l’Impact World Championship.

AEW, Cage VS Omega II sarà un Winner Takes All?

Omega aveva conquistato la cintura lo scorso 25 aprile, nel PPV di Impact Wrestling denominato Rebellion, trionfando su Rich Swann in un Winner Takes All match che metteva in palio il titolo massimo della fu TNA e l’AEW World Championship. La stessa stipulazione potrebbe adesso essere riproposta in vista dell’attesa rivincita tra il leader dell’Elite e Christian.

Cage è subentrato a Hangman Page come #1 Contender per il titolo AEW e il suo match contro Omega a All Out, attesissimo PPV in programma il prossimo 5 settembre, è stato già ufficializzato a ridosso della prima di Rampage. E secondo molti insider questo incontro potrebbe decidere il futuro del Belt Collector, che vincendo potrebbe riprendersi tutto in una sorta di vero e proprio “lascia o raddoppia”.

Nel frattempo, però, Omega dovrà stare attento a non perdere anche l’AAA Mega Championship, il titolo massimo della Triple A Lucha Libre Worldwide che difenderà stanotte contro Andrade El Idolo a TripleMania 29 in programma a Città del Messico.

Christian Cage invece dovrà difendere la cintura appena conquistata già il 20 agosto a Emergence, dove affronterà Bryan Myers (Curt Hawkins in WWE) che si è guadagnato la title shot vincendo una 20 Men Battle Royal a Impact dove ha eliminato per ultimi Moose e Chris Sabin.

Naturalmente l’ipotesi di un Winner Takes All a All Out 2021 al momento è soltanto una suggestione degli insider. Kenny Omega ha comunque parlato dopo la sconfitta, arrivata a causa di una Killswitch eseguita su una sedia d’acciaio, apparendo a dir poco infuriato mentre si recava all’aereo che lo avrebbe portato in Messico.

“Non è un viaggio allegro, il bagaglio è troppo leggero. Mi sento ingannato, sento che mi è stato mancato di rispetto. Siete tutti avvisati: ho preso questa cosa sul personale.”