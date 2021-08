Andrade El Idolo VS Kenny Omega è stato uno dei match di punta di TripleMania 29 e sicuramente quello con più appeal internazionale nel grande evento annuale della Triple A Lucha Libre Worldwide. Un grande incontro in cui i due talentuosi wrestler hanno dato il meglio e che ha visto trionfare il leader dell’Elite, che è riuscito così a conservare nella sua collezione di cinture l’AAA Mega Championship.

TripleMania 29, la AEW ha cambiato il finale di Andrade El Idolo VS Kenny Omega

Il Belt Collector aveva appena perso l’Impact World Championship contro Christian Cage nella prima puntata di Rampage, il nuovo show del venerdì della AEW, e pare che sia proprio per questo motivo che è riuscito a tornare da Città del Messico ancora campione massimo della AAA.

Inizialmente infatti pare che i piani per il grande match di TripleMania 29 fossero diversi e che la vittoria sarebbe spettata ad Andrade El Idolo, che avrebbe anche ricevuto assicurazioni in questo senso. Tutto è cambiato nelle ultime settimane, modificando l’esito finale in una vittoria sporca di Omega.

Secondo quanto riportato da insider autorevoli come il Wrestling Observer e Fightful, il cambio di rotta sarebbe stato deciso unilateralmente dalla AEW, che ha l’ultima parola sulle storyline che gestisce in collaborazione con altre federazioni come l’AAA. Le cause? L’imminente arrivo di nuovi wrestler, l’uscita di scena concordata di Hangman Page e appunto la sconfitta di Omega con Christian Cage che ha lasciato il segno a Rampage.

Il regno della Best Bout Machine sulla AAA si sarebbe dovuto concludere a luglio e invece continuerà almeno fino al prossimo sfidante, che potrebbe essere un lottatore esclusivamente sotto contratto con la promotion messicana. Indiscrezioni indicano in Hijo del Vikingo il prescelto per riportare finalmente il Mega Championship a “casa”.