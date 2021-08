Una cosa è certa: nonostante siano passati più di 7 anni dal suo controverso e tumultuoso addio alla WWE, CM Punk riesce ancora a far parlare di se nonostante in questo lungo periodo non abbia più messo piede in un ring di wrestling.

La conferma arriva dalle recenti speculazioni che vorrebbero il Best In The World vicinissimo al ritorno nel business, con un vociferato accordo con la AEW di cui tutti parlano: tifosi, appassionati, addetti ai lavori. Anche le parti interessate lo fanno, anche se con messaggi spesso criptici e comunque mai evidenti.

Una strategia che ha reso spasmodica l’attesa per la seconda puntata di Rampage, il nuovo show AEW che venerdì 20 agosto andrà in scena a Chicago – casa di CM Punk – e per il quale i biglietti sono andati sold-out appena 4 minuti dopo l’apertura delle vendite.

Messaggi criptici, dicevamo: CM Punk ne ha lanciati diversi nelle ultime 48 ore, prima commentando un match di MMA in cui per descrivere un momento dell’incontro ha affermato “è tornato al suo wrestling, è completamente All Elite adesso” e poi pubblicando una story su Instagram che conteneva tre numeri in serie: 05, 11 e 21.

CM Punk drops an “All Elite” hint whilst commentating at a CFFC fight… pic.twitter.com/CjR4HOOGb1 — Bonafide Mark ‎ (@TheBonafideMark) August 15, 2021

I fan hanno immediatamente cominciato a fare speculazioni in proposito, e la teoria al momento più diffusa è probabile è che si tratti di un riferimento a tre “milestone” della carriera di Punk: la firma e il rinnovo con la WWE sarebbero seguiti dal possibile approdo in AEW.

CM Punk just posted this on his Instagram Story… 2005 – CM Punk signs with WWE 2011 – CM Punk renews with WWE 2021 – 👀 pic.twitter.com/Su5UdnbwPx — WrestlePurists (@WrestlePurists) August 16, 2021

Gli indizi rilasciati sono stati talmente tanti e frequenti nell’ultimo mese che a questo punto, come afferma WhatCulture, sarebbe davvero sorprendente se si scoprisse che per l’ennesima volta il wrestler di Chicago ha “trollato” fan e insider. CM Punk sarà davvero presente venerdì a Chicago nella “First Dance” di Rampage? Una cosa è certa, tra pochi giorni lo scopriremo.