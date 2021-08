La sorprendente vittoria di Christian Cage, che ha strappato l’Impact World Championship a Kenny Omega. Il disperato assalto di Fuego del Sol a Miro, premiato con un contratto a lungo sognato. Lo scontro tra Britt Baker e Red Velvet per il titolo femminile e l’ennesima grande prestazione della campionessa. Sono stati questi gli ingredienti della prima puntata di AEW Rampage, il nuovissimo show del venerdì della compagnia di Tony Khan.

TripleMania 29, la AEW ha messo il veto sulla vittoria di Andrade El Idolo

AEW Rampage, ottimi risultati dai ratings dopo la prima puntata

Un grande episodio, spettacolare e ricco di colpi di scena, che ha ottenuto ottimi riscontri dai ratings come confermato dal sito specializzato Wrestlenomics: AEW Rampage ha registrato 740.000 spettatori, di cui oltre la metà – 396.000 – pescati nella fascia demografica 18-49 anni che è quella di riferimento per le compagnie di wrestling. Uno share dello 0,30% che rappresenta un risultato molto importante e di cui essere contenti.

Si tratta di numeri non così distanti da quelli di Dynamite, lo show principale della AEW che dura due ore e va in scena ogni mercoledì su TNT. L’ultima puntata ad esempio ha registrato 979.000 spettatori, 454.000 nella fascia 18-49 e uno share pari a 0,35%.

AEW, Fuego del Sol non sapeva nulla del contratto

Nonostante tutto la distanza con la WWE è ancora evidente, ma certo è che il fenomeno All Elite è in crescita e che le recenti voci su possibili nuovi arrivi nella compagnia potrebbero ridurre ulteriormente il gap.

AEW Rampage affiancherà Dynamite e gli altri show della compagnia Dark e Dark: Elevation, con questi ultimi che resteranno esclusiva del canale YouTube e i primi che si sposteranno nel 2022 sul canale gemello di TNT, TBS.

I ratings del primo show sono stati più che incoraggianti, e certo ci si aspetta una crescita importante già dal prossimo episodio, in programma venerdì 20 agosto e denominato “The First Dance”: andrà in scena a Chicago, dove i biglietti sono andati sold-out in soli quattro minuti, e potrebbe registrare il clamoroso ritorno sul ring di CM Punk.

AEW All Out, Kenny Omega VS Christian Cage sarà Winner Takes All?

La WWE è avvisata: la AEW sta crescendo sempre di più, e conta di piazzare entro la fine dell’anno alcuni colpi importanti che potrebbero rimettere in discussione il dominio nel wrestling business che a Stamford negli ultimi anni forse hanno dato troppo per scontato.