A 7 giorni da SummerSlam Goldberg e Bobby Lashley si trovano uno di fronte all’altro per parlare del match per il WWE Championship che li vedrà protagonisti. Scintille in arrivo? Randy Orton e Riddle si sono lasciati con una RKO del Viper, il loro sodalizio è davvero finito? E come proseguirà la faida tra Nikki A.S.H., Charlotte Flair e Rhea Ripley? Questo e molto altro nel nostro consueto appuntamento settimanale con il WWE RAW report!

WWE RAW report 16/08/2021

Randy Orton si spiega: ha messo KO Riddle perché non ha bisogno di nessuno e stasera farà lo stesso con Omos. Il King of Bros vuole chiarimenti, i due vengono interrotti da Styles e Omos: il primo sfida Riddle, Orton se ne va

AJ Styles sconfigge Riddle

Rhea Ripley sconfigge Nikki A.S.H. via Riptide, le due poi si coalizzano su Charlotte Flair mettendola KO

Jerry Lawler torna sul ring e sconfigge un ex WWE in un Casket Match

Ennesima batosta per Veer & Shanky, sconfitti 2 VS 1 da Drew McIntyre, e per Jinder Mahal che domenica non potrà contare su di loro

Dopo aver bruciato la chitarra, Elias costruisce la sua stessa tomba: repackaging in arrivo!

Discussione sul ring, John Morrison accusa The Miz di avergli mentito sull’infortunio. Damian Priest ottiene un match contro Miz e una facile vittoria via Brogue Kick di fronte al suo avversario di domenica Sheamus

Doudrop prova a rubare Lily a Alexa Bliss, poi si spaventa e gliela restituisce

WWE, CM Punk risponde al promo di John Cena?

Mansoor sconfigge Mace via Roll-Up grazie all’intervento decisivo di Mustafa Ali

Randy Orton batte per squalifica Omos quando viene colpito fuori ring da AJ Styles: i campioni vogliono infierire su The Viper, che però viene salvato da Riddle. Orton non può restare indifferente a questo gesto e annuncia la rinascita degli RK-BRO, che sfideranno Styles & Omos per le cinture di coppia a SummerSlam!

Rapida vittoria di Karrion Kross su Jeff Hardy nell’ennesimo match senza senso dell’NXT Champion a RAW

NXT, Triple H al centro di una lotta di potere in WWE?