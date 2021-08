Chris Jericho è finalmente arrivato in cima al Pinnacle, e stasera affronterà MJF in un No Judas match in cui non potrà utilizzare la sua theme song e la sua finisher: basterà questo per fermarlo? E cosa avrà da dire Kenny Omega dopo aver perso l’Impact World Championship a Rampage? Scopriamolo nel nostro solito appuntamento con l’AEW Dynamite report!

AEW Dynamite report 18/08/2021

I 2.0 attaccano con Daniel Garcia Jon Moxley & Eddie Kingston quindi sono pronti per affrontare Darby Allin & Sting in un Tornado Street Fight

Sting e Darby Allin battono i 2.0 con The Icon che sottomette entrambi con la Scorpion Death Lock

Sammy Guevara sconfigge Shawn Spears via GTH

AEW, due stelle delle indy hanno esordito a Dark

Don Callis nel backstage provoca Christian Cage che però gli risponde per le rime: ha battuto Kenny Omega e potrà farlo anche per l’AEW World Heavyweight Championship

Dan Lambert con Andreij Aarlovski e Junior dos Santos offende la AEW, Lance Archer prova a intervenire ancora ma viene messo KO da Scorpio Sky & Ethan Page

Spettacolare tag team match tra gli Young Bucks e il Jurassic Express con i primi che vincono e conservano le cinture di coppia. Nel post match l’Elite mette KO gli avversari e Christian Cage

AEW, CM Punk continua a lanciare messaggi criptici

Paul Wight è sul ring con Tony Schiavone che lo ringrazia dell’aiuto dato al figlio 7 giorni fa. I due vengono interrotti da QT Marshall, che prende in giro il fu Big Show solo per scoprire che a All Out dovrà affrontarlo!

Venerdì a Rampage avremo Jade Cargill VS Keira Hogan

Presto avremo un torneo tra Varsity Blonds, Private Party, Lucha Brothes e Jurassic Express: chi vince affronterà per i titoli di coppia gli Young Bucks, a All Out e in uno STEEL CAGE MATCH!

AEW Rampage, ecco i ratings della prima puntata

Thunder Rosa sconfigge Penelope Ford

Tra 7 giorni Brock Anderson sfiderà Malakai Black

Chris Jericho si prepara ad affrontare MJF e deve entrare senza theme song, ma il pubblico intona tutta “Judas” mentre il Demi-God raggiunge il ring!

AEW All Out, Kenny Omega VS Christian Cage sarà Winner Takes All?