CM Punk certo sa come far parlare di se nonostante sia lontano da un ring di wrestling addirittura dal gennaio 2014, dal momento cioè in cui lasciò la WWE con non poche polemiche. Da più di un mese tanto la AEW quanto il wrestler di Chicago si divertono a lasciare indizi sulle piattaforme social che sembrano indicare un prossimo ritorno sul ring del Best In The World nella compagnia di Tony Khan.

CM Punk, pesante indizio social a poche ore da Rampage

Questi indizi sono stati nelle ultime settimane così numerosi da far sembrare praticamente certo il debutto di CM Punk stanotte, nella seconda puntata del nuovo show AEW Rampage denominata “The First Dance”. L’evento andrà in scena a Chicago, casa del wrestler, che nella giornata di ieri si è divertito a stuzzicare la fantasia dei fan su Instagram con un post che lascia poco spazio all’immaginazione.

Punk infatti ha postato l’immagine di copertina del fumetto di Batman “The Dark Knight Returns – Il Ritorno del Cavaliere Oscuro”, opera in cui il supereroe ricompare a Gotham City a distanza di ben dieci anni quando nessuno se lo aspettava più. Il post era accompagnato dalla famosa canzone dei Queen “Don’t Stop Me Now”, precisamente nella parte in cui Freddie Mercury canta “Tonight I’m gonna have myself a real good time. I feel alive.”

“Stasera mi divertirò molto. Mi sento vivo.”

A questo punto sembra quasi certo che CM Punk diventerà un wrestler All Elite, dato che questo indizio si aggiunge alle parole di Tony Khan che ha promesso che a Rampage avremo “l’annuncio più atteso nella storia della AEW”.

A sole tre settimane da All Out, che andrà in scena sempre a Chicago, probabile che conosceremo anche il primo avversario di Punk nella compagnia. Questo potrebbe essere Darby Allin, che in vista di stasera aveva affermato poche settimane fa di essere pronto ad affrontare “il migliore al mondo”. The Best In The World, appunto. CM Punk.