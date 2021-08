Emergence 2021 è uno dei tanti appuntamenti da cerchiare in rosso nello strepitoso weekend di wrestling che comincia oggi: l’evento di Impact Wrestling andrà in scena proprio stasera negli Skyway Studios di Nashville, Tennessee, aprendo una straordinaria serie di show insieme a WWE e AEW.

Sempre stasera avremo infatti WWE SmackDown, con l’annunciata presenza di John Cena, e soprattutto AEW Rampage “The First Dance”, a Chicago, show in cui dopo più di 7 anni di assenza CM Punk potrebbe tornare al wrestling professionistico diventando membro del roster All Elite. Un evento a cui la WWE cercherà di rispondere con SummerSlam 2021, in programma sabato 21 agosto, e NXT TakeOver 36 che andrà invece in scena domenica.

Impact Wrestling Emergence 2021, la card dell’evento

Con questi giganti come avversari Impact Wrestling cercherà di farsi notare con Emergency 2021, evento che vede il ritorno nella federazione di Christian Cage dopo oltre 10 anni di assenza come Impact World Champion. Il canadese sfiderà Brian Myers nel main event di una serata non così carica di star power ma che potrebbe come sempre risultare più che gradevole sul piano lottato. Attenzione anche al ritorno sul ring dell’ex WWE Aiden English che lotterà con il suo vero nome, Matthew Rehwoldt.

Ecco la card completa dell’evento: