Sabato 21 agosto un Allegiant Stadium di Las Vegas (Nevada) a piena capienza celebrerà uno degli eventi storicamente più attesi dell’estate del wrestling e del calendario WWE, SummerSlam 2021. Uno dei tradizionali “Big Four” (insieme a WrestleMania, Royal Rumble e Survivor Series) che quest’anno arriva all’edizione numero 34 e festeggia il ritorno dei fan live dopo la lunga pausa dovuta alle restrizioni legate alla pandemia da COVID-19 che ha condizionato il mondo.

La WWE punta molto sull’evento, dato che a SummerSlam 2021 protagonisti dei due match per i titoli più importanti saranno leggende come Goldberg e John Cena, tornate nella compagnia per sfidare rispettivamente il WWE Champion Bobby Lashley e l’Universal Champion Roman Reigns.

Bobby Lashley afferma che la WWE non sarà mai sconfitta

I due incontri di cartello chiuderanno una card comunque ricchissima in cui la compagnia di Stamford metterà in campo tutte le sue stelle più importanti per provare a contrastare l’hype sempre più crescente della rivale AEW: la WWE riuscirà nel suo intento?

WWE SummerSlam 2021: orario e dove vederlo

SummerSlam 2021 andrà in scena all’Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada, sabato 21 agosto 2021. Una collocazione giornaliera insolita per un PPV WWE, che di solito si tengono di domenica e che invece stavolta precederà NXT TakeOver 36.

Jerry Lawler torna sul ring e sconfigge un ex WWE in un Casket Match

Considerando il fuso orario, in Italia lo show avrà inizio alle 02.00 di notte di domenica 22 agosto e sarà visibile in streaming soltanto per chi ha sottoscritto l’abbonamento al WWE Network a 9,99 $ al mese.

SummerSlam 2021: la card

NXT, Triple H al centro di una lotta di potere in WWE?

Ben 10 i match in programma nella card dell’evento tradizionalmente più atteso dell’estate nel mondo del pro-wrestling: